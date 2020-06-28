Filistin'den Arap ülkelerine çağrı: İsrail ile normalleşme sürecine girmeyin

Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...

Kabe, bir çok kez baskın ve saldırılara maruz kaldı. Müslümanlar bu saldırılardan dolayı hac ve umre ibadetlerini yerine getiremedi. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya çalışmasından Uteybi'nin baskınına kadar ele aldık. Son olarak ise Müslümanların bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'ye hasret kalacağı süreci inceledik.