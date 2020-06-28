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Dünya Filistinden Arap ülkelerine çağrı İsrail ile normalleşme sürecine girmeyin
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Filistin'den Arap ülkelerine çağrı: İsrail ile normalleşme sürecine girmeyin

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planını uygulamaktan vazgeçse dahi, Arapları, bu ülke ile normalleşme sürecine girmemeleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi AA
Saib Ureykat
Saib Ureykat

Filistin televizyonuna konuşan Ureykat, "İsrail ilhak planından vazgeçerse normal ilişkiler kuracağız." şeklinde konuşanların olduğunu söyledi.

İsrail'in, ilhak planını uygulamaktan vazgeçmesi durumunda, Arapları, Tel Aviv'le normal ilişkiler kurmamaları konusunda uyaran Ureykat, bunun yanlış olacağını ifade etti.

  • Ureykat, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çıkması durumunda, kendileriyle normal ilişkilere geçebileceklerine dair inisiyatifleri olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, Filistin topraklarını ilhak etmesi durumunda sahada olanlardan sorumlu olacağını vurgulayan Ureykat, bu ülke için "İşgal gücü olarak tam bir sorumluluk altında olacak ve Netanyahu, Rafah, el-Halil ve Kudüs kentlerinde çöplerin toplanmasından sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

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