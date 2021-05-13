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Dünya Filistine sosyal medya kuşatması TikTok da sansürledi
ORTADOĞU

Filistin’e sosyal medya kuşatması: TikTok da sansürledi

Facebook, Instagram ve Twitter’ın ardından sosyal medya platformu TikTok da Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılma ve Aksa’daki işgale ilişkin paylaşımlara sansür uygulamaya başladı. 10 bin takipçiye sahip bir kullanıcının hesabı, işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili paylaşımlarda bulunması sonrası engellendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin’e sosyal medya kuşatması: TikTok da sansürledi
TikTok

İşgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılma planına yönelik olayları belgeleyen, Gazze’ye ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara tepki gösterip İsrail zulmünü ortaya koyan kişilerin hesapları ve ilgili gönderiler, sosyal medya platformları tarafından engelleniyor.

"NEO NAZİLERE YASAK YOK GERÇEKLERİ HAYKIRINCA ENGELLENİYORUZ"

Filistin’e yönelik sosyal medya kuşatmasına Facebook, Instagram ve Twitter’ın ardından TikTok da katıldı. 10 bin takipçisi bulunan Hebh Jamal isimli bir kullanıcı, işgalci İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinlilerin sesi olması sonrası TikTok tarafından engellendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Jamal, “Tüm yaptığım sosyal adalet meseleleri hakkında konuşmaktı. Tek yaptığım Filistin hakkında konuşmaktı. Filistinlilerin seslerini susturmak bir öncelik. Neo Nazileri ve ırkçı insanları yasaklamıyorlar. Gerçek konular hakkında konuştuğumuz anda cezalandırılıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

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