Filistin’e sosyal medya kuşatması: TikTok da sansürledi

İşgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılma planına yönelik olayları belgeleyen, Gazze’ye ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara tepki gösterip İsrail zulmünü ortaya koyan kişilerin hesapları ve ilgili gönderiler, sosyal medya platformları tarafından engelleniyor.

"NEO NAZİLERE YASAK YOK GERÇEKLERİ HAYKIRINCA ENGELLENİYORUZ"

Filistin’e yönelik sosyal medya kuşatmasına Facebook, Instagram ve Twitter’ın ardından TikTok da katıldı. 10 bin takipçisi bulunan Hebh Jamal isimli bir kullanıcı, işgalci İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinlilerin sesi olması sonrası TikTok tarafından engellendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Jamal, “Tüm yaptığım sosyal adalet meseleleri hakkında konuşmaktı. Tek yaptığım Filistin hakkında konuşmaktı. Filistinlilerin seslerini susturmak bir öncelik. Neo Nazileri ve ırkçı insanları yasaklamıyorlar. Gerçek konular hakkında konuştuğumuz anda cezalandırılıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

I am so enraged right now. They don’t ban literal neo nazis and racist people but as soon as we talk about REAL issues instead of dancing for likes we get punished for it. — Hebh Jamal (@hebh_jamal) May 12, 2021

