Dünya Filistinli çocuğun şehit olmadan önce çizdiği son resim Türk bayrağı
ORTADOĞU

Filistinli çocuğun şehit olmadan önce çizdiği son resim: Türk bayrağı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda şehit olan 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, ölümünden saatler önce içine doğmuş gibi hayatını kaybettiği saldırıyı resmetmiş. Filistinli kızın çizdiği ve yarım kalan resimde, bir kısmı yıkılan binanın yanında bazı Arap ülkelerinin yanı sıra Türk bayrağı yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Filistinli çocuğun şehit olmadan önce çizdiği son resim: Türk bayrağı
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş.

İsrail’in Gazze saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüm bombalarının hedefi olan masum çocuklardan biri de 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rafif Ebu Dayir'di.

YEMEK YERKEN ŞEHİT OLDU

Rafif ve ailesi, 17 Mayıs’ta evlerinin bahçesinde öğle yemeği yerken yakındaki bir iş merkezine düzenlenen saldırıyla sarsıldı. Bombadan ayrılan şarapnel parçaları Rafif ve amcası Ziyad Ebu Dayir’i hayattan kopardı.

9 çocuklu Dayir ailesinin en sevecen çocuğu olarak bilinen Rafif’ten geriye, çizdiği resimler ve kalemlerinin yanı sıra mutlu günlerde çekilen birkaç kare fotoğraf kaldı.

ÇİZDİĞİ RESİM YARIM KALDI

Rafif, son çizdiği ve hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kalan resminde, evlerinin karşısındaki binanın henüz vurulmadan önce İsrail saldırılarında bir kısmının yıkıldığını hayal etmiş.

Ölümüne sebep olan saldırıyı içine doğmuş gibi resmeden Rafif, bir kısmı yıkılan binanın yanına bazı Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin bayrağını eklemiş.

Rafif ve amcası Ziyad’ı hayattan koparan saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen Dayir ailesine ait evde, izleri ve dehşeti bugünkü gibi taze.

Evin bahçesinde yarım kalan yemek sofrası, patlamanın etkisiyle dağılan ramazan ayına ait süslemeler, İsrail saldırılarının Gazze’deki Filistinli ailelere yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor.

Bahçenin girişine park edilen ve patlamanın şiddetiyle hurdaya dönen araç, saldırının şiddetini ortaya koyuyor.

DOĞUM GÜNÜNE BİR HAFTA VARDI

Rafif’in amcası Halid Ebu Dayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin doğum gününden 7 gün önce yaşamını yitirdiğini belirtti.

Babası Mürşit ile annesi Maha’nın 9 çocuğu içinde en çok sevdiği evlatlarının Rafif olduğunu aktaran Ebu Dayir, şunları söyledi:

  • "Rafif, çok güzel bir kızdı. Ailesinin gözdesiydi. Henüz 11 yaşındaydı. Çok sıcak kanlı, tatlı bir kız çocuğuydu. Babasına doktor olup çocukları tedavi etmek istediğini söylüyordu. Ancak hayali gerçekleşmedi."

Rafif’in resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ebu Dayir, "Şehit olduğu anda garip bir durum yaşanmıştı. Rafif, vurulurken şarapnel parçalarının fırladığı onun ve amcasının şehadetine neden olan bu binayı çiziyor. Tam olarak vurulmadan bir saat kadar önce binayı resmediyor." diye konuştu.

HAYALİNİ TAMAMLAMASINA VAKTİ OLMADI

Ebu Dayir, yeğeninin çizdiği resmin İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldığını belirterek, "Rafif aynı şekilde, bu çiziminde Türk bayrağı ile bazı Arap ülkelerinin bayraklarına da yer vermiş. Ailecek Türkiye’yi çok seviyoruz. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülke bayrakları. Bazı bayraklar ise yarıda kalmış. O sırada annesi ona 'Hadi kızım gel yemeğini ye sonra tamamlarsın çizimini' diyor. Ancak İsrail, yandaki binayı hedef alarak Rafif’in hayalini tamamlamasına izin vermedi." diye konuştu.

Filistinli çocuktan annesine not: Şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler
DÜNYA
Filistinli çocuktan annesine not: Şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler

İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:35
İşgalci İsrail'in bombardımanı sırasında küçük kızın dua ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı
İşgalci İsrail'in hava saldırıları sırasında Filistinli küçük bir kızın dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı. Küçük kızın duasında, 'Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.' dediği anlaşılıyor.

Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.
Abone Ol Google News
Şaşırtan manzara

Şaşırtan manzara

Ağaçlara 'sakatat' asıyorlar.
Korona savaşçıları

Korona savaşçıları

​Dağ taş demeden Kovid-19 testi yapıyorlar.
Filistinli çocukların Türkiye hayali İsrail’in katliamlarıyla yarım kaldı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

900'e yakın hastalığı nakledebilir
'Pozitif gündemle gidiyorum'

'Pozitif gündemle gidiyorum'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi açıklama.

Sağanak<br>yağış kapıda

Sağanak
yağış kapıda

​Meteorolojiden çok sayıda ile kritik uyarı.

​Ayasofya ve Taksim Camii şehre iki manevi kale oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.