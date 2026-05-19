Filistinlilerin idamının önünü açan imza

19/05/2026, Salı
Filistin.
İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren tartışmalı yasaya işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri emri imzaladı. Buna göre, askeri mahkeme ölümlü saldırılardan yargılananların özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece yalnızca idam cezasına çarptırılmasını gerektiriyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasını kapsayan tasarının yasalaşmasının ardından Bluth'tan Batı Şeria'daki Filistinlilerin de söz konusu yasa dahilinde yargılanmasına yol açan askeri emri imzalamasını istemişti. İşgalci gücün Savunma Bakanı Israel Katz, imza kararını "Filistinliler artık hücrelerinde rahat edemeyecek, ağır bedel ödeyecekler" sözleriyle duyurdu.

Hamas'tan boykot çağrısı

Skandal imza kararının ardından Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri kararına tepki göstererek, bunun tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, bunun İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik terörizm politikasının bir uzantısı olduğu, bu yöndeki askeri emrin tüm uluslararası norm ve yasaları açıkça ihlal ettiği kaydedildi. İsrail ordusunun, bu suç teşkil eden kararının Filistin halkının, topraklarını ve kutsal yerlerini savunma yolundaki meşru mücadelesi ve direnişini engelleyemeyeceği vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, bu hukuk dışı ve ırkçı kararı geri çekmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulunuldu. Hamas, son olarak "siyonist oluşumun" Filistin halkını hedef alan cinayet, terörizm ve yıldırma politikalarına son verene dek boykot edilmesi çağrısı yaptı. İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı. Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti. Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek.



