Dünya Finans piyasalarında 43 kez dolandırıcılık yapan kişiye rekor ceza
ORTADOĞU

Finans piyasalarında 43 kez dolandırıcılık yapan kişiye rekor ceza

Suudi Arabistan'da finans piyasalarında 43 kez dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir kişi 2 milyon riyal (yaklaşık 575 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Suudi Arabistan yargısı, suçlunun ayrıca finans piyasalarında yasal olmayan işlemlerden elde ettiği 55 milyon riyali (yaklaşık 15 milyon dolar) iade etmesine karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Finans piyasalarında 43 kez dolandırıcılık yapan kişiye rekor ceza
Foto: Arşiv

Suudi Arabistan'da finans piyasalarında 43 kez dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişinin 2 milyon riyal (yaklaşık 575 bin dolar) para cezası ödemesine karar verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, finans piyasalarında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatılan bir vatandaşın, hisse fiyatlarını etkilemek üzere satın alma talimatı verdiği, müzayede fiyatını yükseltmek için satın alma talimatıyla işlemler yaptığı tespit edildi.

Söz konusu suçu 43 kez tekrarladığı belirlenen şahıs 2,15 milyon riyal para cezasına mahkum edildi.

Suudi Arabistan yargısı, suçlunun ayrıca finans piyasalarında yasal olmayan işlemlerden elde ettiği 55 milyon riyali (yaklaşık 15 milyon dolar) iade etmesine karar verdi.

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