Finlandiya sınırlarını Rus turistlere kapatıyor

Finlandiya, 30 Eylül itibariyle sınırlarını Rus turistlere kapatacağını duyurdu.

Rusya’da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus ülkeyi terk etmeye başladı. Haavisto aile ziyaretlerinin yanı sıra iş ve eğitim amaçlı girişlere de izin verileceğini söyleyerek, "Karar, Rus turistlerin ülkeye girişinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Finlandiya Sınır Muhafızları, seferberlikten kaçan Rusların ülkeye girişini engellemek için sınıra çit inşa edilmesini istemişti.

DÜNYA Rusya'da seferberlik sonrası Finlandiya sınırına akın başladı