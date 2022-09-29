Finlandiya ve Polonya'dan petrol sızıntısı açıklaması: Arkasında Rusya olabilir

Fin Bakan Haavisto, "Sabotaj göz ardı edilemez, bunun cezai bir mesele olarak soruşturulması gerekiyor. Polonya, Baltık Akımı boru hattını açtığı sırada yaşanan bu sızıntıların zamanlaması, eğer kasıtlı yapıldıysa ne kadar dikkatli olmamız gerektiğinin ve ne kadar savunmasız olduğumuzun göstergesi" dedi.

Haavisto, gaz sızıntılarına ilişkin Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüğünü, mevkidaşlarının da sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Haavisto, konunun daha fazla araştırılmaya ihtiyacı olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Haavisto, soruşturma sürecinde İsveç ve Danimarka’ya “her türlü desteği vermeye hazır olduklarını” vurguladı.

REKLAM

Avrupa Birliği’nin (AB) de kendileriyle “hemfikir” olmasının oldukça önemli olduğunu belirten Haavisto, Avrupa’ya gaz akışı sağlayan “ana boru hattı ve enerji bağlantısına herhangi bir kasıtlı zararın çok ciddi bir durum” olduğunu vurguladı.

SIZINTILARIN ARKASINDA RUSYA'NIN OLMASI MAKUL

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, Kuzey Akım sızıntılarının nedeninin araştırmacılar tarafından belirleneceğini ifade etti.

Baltık Denizi bölgesindeki enerji güvenliği durumuna bakıldığında sızıntıların arkasında Rus servislerinin olduğuna inanmanın makul göründüğünü dile getiren Rau, "Rusya, enerji güvenliği konusunda Avrupa'daki bölünmeleri derinleştirmek için boru hatlarına zarar vermiş olabilir. " dedi.

Rau, Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajın bir benzerinin Norveç gazını Polonya'ya taşıyan "Baltic Pipe" boru hattına da yapılabileceğini ve Rusya'nın amacının Avrupa'yı korkutmak olduğunu sözlerine ekledi.

REKLAM

NE OLMUŞTU?

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.

DÜNYA Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü gaz sızıntısı tespit edildi