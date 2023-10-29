Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum

ABD Başkanı Joe Biden’dan sonra Avrupalı liderler de Gazze’de katliamlara devam eden Netanyahu’nun yüzüğünü öpmek için sıraya girdiler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sıradaki yerlerini aldılar. Bu teşviklerden mutlu olan Netanyahu evleri, okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri yerle bir ediyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında ırk ayrımına dayanan bir “ Apartheid Rejimi ” kuran Netanyahu’ya Avrupa Birliği liderleri tarafından verilen destekler