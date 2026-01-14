Fransa Grönland'da konsolosluk açacak

Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin ele geçirmeyi istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot RTL radyosunda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.
Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.
Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.
Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.
Trump'ın Grönland söylemleri
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.