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Dünya

Fransa Nijer’in sağlığıyla oynuyor

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer, nükleer enerji ve elektrik üretiminde kullanılan uranyum kaynaklarına sahip olan en büyük yedinci ülke.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransız şirketi Areva’nın uranyumla ilgili gerekli önlemleri almadığı ve 20 milyon ton radyoaktif atığın, bölgede yaşayan 100 bin kişinin sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

Fransız şirketi Areva’nın uranyumla ilgili gerekli önlemleri almadığı ve 20 milyon ton radyoaktif atığın, bölgede yaşayan 100 bin kişinin sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

yAncak ülkede uranyum kaynaklarının büyük bir kısmı Fransa’ya aktarılıyordu. Nijer’den uranyum temin edememesi durumunda Fransa’nın elektrik üretimi yapan nükleer santrallerinin faaliyeti sonlandırması söz konusu. Bu kapsamda Avrupa’nın en büyük elektrik üreticisi ve ihracatçısı Fransa hem büyük bir ekonomik kayıp hem de karanlıkta kalma tehlikesi yaşayacak. Konu ile ilgili araştırma yapan OSTİM Teknik Üniversitesi, Fransa’nın Nijer’den aldığı uranyumdan kazandığının sadece yüzde 3,2 sini ham madde için ödediğini ortaya koydu. Rektör Prof. Murat Yülek, Saim Karabulut ve Ali Osman Karcı tarafından yapılan araştırma sonucunda Fransız şirketi Areva’nın uranyumla ilgili gerekli önlemleri almadığı ve 20 milyon ton radyoaktif atığın, bölgede yaşayan 100 bin kişinin sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirtildi.


#Nijer
#Fransa
#uranyum
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