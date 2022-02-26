Dünya Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları telefonda Ukraynaya Rus saldırısını görüştü
ASYA

Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları telefonda Ukrayna'ya Rus saldırısını görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

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Haber Merkezi AA
Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları telefonda Ukraynaya Rus saldırısını görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron ile Zurabişvili'nin telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.

"Cumhurbaşkanları, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine karşı saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu zor durumda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Macron'un, resmi temaslarda bulunması için Zurabişvili'yi ülkesine davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

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