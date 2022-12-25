Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı: PKK yandaşları bu kez Londra'yı karıştırdı Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşanan silahlı saldırı sonrası terör yandaşları PKK paçavralarıyla Londra'da da sokağa döküldü. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden biri elçiliğe doğru taş atınca duruma polis müdahale etti.

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