Dünya Fransadan Rusyaya ek yaptırım Ukraynaya askeri ekipman da gönderecek
AVRUPA

Fransa'dan Rusya'ya ek yaptırım: Ukrayna'ya askeri ekipman da gönderecek

Fransa, Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı aldı. Öte yandan Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman gönderileceği de duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
Fransadan Rusyaya ek yaptırım: Ukraynaya askeri ekipman da gönderecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Toplantıda, Avrupa ve ABD ile koordinasyon halinde Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı alındığı, Rus yetkililerin ülkedeki banka hesaplarına el konulacağı bildirildi.

Açıklamada, Avrupalı ortaklarla SWIFT konusunda yeni önlemlerin de alınabileceği ifade edildi.

DAHA FAZLA ASKERİ EKİPMAN GÖNDERİLECEK

Fransa'nın Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman göndereceği, bu ülkeye yakıt konusunda da yardım sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rus medyasının ve diğer kişilerin Avrupa'da yaptığı propagandaya karşı da önlem alınacağı kaydedildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği askeri ekipmana ilişkin bilgi verilmedi.

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