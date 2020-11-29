Fransız medyası üç maymunu oynuyor: Ülke yanarken gündeme Etiyopya'yı aldılar
Fransa'da polisleri görüntülemenin ceza kapsamına girdiği yeni yasa tasarısı ve polislerin siyahilere yönelik şiddeti protestp ediliyor. Ülkenin birçok yerinde protestolar gerçekleşirken Fransız medyası ana haberlere Etiyopya haberlerini vermeyi tercih etti. Çoğu medya kuruluşu yayınlarında protestolara yer vermedi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.
GÜNDEM ETİYOPYA!
Ülkede yer yerinden oynarken Fransız kanalları protestolara yer vermek yerine gündemlerine Etiyopya'yı aldı.
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Paris'te protestocular ve polis arasında sert çatışmalar yaşanırken France 24 kanalı ana haber bülteninde Etiyopya haberlerini verdi.