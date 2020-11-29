Fransız medyası üç maymunu oynuyor: Ülke yanarken gündeme Etiyopya'yı aldılar

Fransa’da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti.

FOTOĞRAF 9 Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu. Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu. Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Paris yanıyor Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti. Bu yasaya göre polisleri görüntülemek ceza kapsamına giriyor. "Polisin kurumsallaşmış ırkçılığını her zaman hissettik" diyen protestoculardan Muhammed Hasan "Artık bütün Fransa halkı uyandı" ifadelerini kullanıyor.



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ÜLKE KARIŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.

İHA

GÜNDEM ETİYOPYA!

Ülkede yer yerinden oynarken Fransız kanalları protestolara yer vermek yerine gündemlerine Etiyopya'yı aldı.

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Paris'te protestocular ve polis arasında sert çatışmalar yaşanırken France 24 kanalı ana haber bülteninde Etiyopya haberlerini verdi.