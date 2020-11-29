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Dünya Fransız medyası üç maymunu oynuyor Ülke yanarken gündeme Etiyopyayı aldılar
AVRUPA

Fransız medyası üç maymunu oynuyor: Ülke yanarken gündeme Etiyopya'yı aldılar

Fransa'da polisleri görüntülemenin ceza kapsamına girdiği yeni yasa tasarısı ve polislerin siyahilere yönelik şiddeti protestp ediliyor. Ülkenin birçok yerinde protestolar gerçekleşirken Fransız medyası ana haberlere Etiyopya haberlerini vermeyi tercih etti. Çoğu medya kuruluşu yayınlarında protestolara yer vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
France 24 kanalı protestolara ilişkin haberleri vermedi.
France 24 kanalı protestolara ilişkin haberleri vermedi.

Fransa’da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti.

Paris yanıyor
FOTOĞRAF 9
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.
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Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.
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Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Paris yanıyor
Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti. Bu yasaya göre polisleri görüntülemek ceza kapsamına giriyor. "Polisin kurumsallaşmış ırkçılığını her zaman hissettik" diyen protestoculardan Muhammed Hasan "Artık bütün Fransa halkı uyandı" ifadelerini kullanıyor.


ÜLKE KARIŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.

İHA

GÜNDEM ETİYOPYA!

Ülkede yer yerinden oynarken Fransız kanalları protestolara yer vermek yerine gündemlerine Etiyopya'yı aldı.

Paris'te protestocular ve polis arasında sert çatışmalar yaşanırken France 24 kanalı ana haber bülteninde Etiyopya haberlerini verdi.

Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
OYNAT 00:24
Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü.
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