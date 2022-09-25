Fransız ordusu ülkeyi savunmaktan aciz

Avrupa Birliği’nin (AB) en iyi silahlı gücü olarak gösterilen Fransız ordusunun, son teknoloji silah ve ekipmana rağmen, olası bir savaşta ülkeyi savunmaktan aciz kalacağı belirtiliyor. Fransız ordusu, ABD ve İngiltere ile beraber envanterinde nükleer cephanelik bulunduran üç NATO ordusundan biri. Ayrıca nükleer uçak gemisi ve kıtalar arası balistik füzelerle donatılmış nükleer denizaltıya sahip sayılı ülkelerden de biri. Ancak tüm bu yatırıma rağmen Fransa’nın olası bir savaşta kendini koruyamayacağı iddiası, ülkedeki en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Ulusal Meclis Savunma Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fransız görev güçlerinin yüksek düzeyde bir silahlı çatışmaya dayanamayacak düzeyde olduğunu dile getirdi. Askeri Uzman Pierre Servent de Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Fransa’nın orduda küçülmeye gittiğini belirterek, “Fransa, AB’deki açık ara en iyi orduya sahip olsa da son yıllarda Paris yönetimi, savunma bütçesini refah devletinin ihtiyaçları için kırpma eğilimindeydi” dedi. Fransız Donanması Komutanı Amiral Pierre Vandier ise “Donanmamızın gücü, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana en düşük düzeyde” ifadelerini kullandı.

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