G7 ülkelerinden İran'a itidal çağrısı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'daki olaylara karşı ortak açıklama yaparak devam eden gösteriler ve gelişmelere dair endişe duyduklarını ifade etti. Yapılan ortak açıklamada, İran'a itidal çağrısında bulunularak, "Şiddete kasıtlı olarak başvurulmasını ve göstericilerin öldürülmesini, keyfi olarak tutuklanmasını ve güvenlik güçleri tarafından korkutma taktiklerine maruz kalmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazır olduklarını bildirdi.
G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan yapılan ortak açıklamada, İran'da devam eden gösterilerle ilgili gelişmelerden son derece endişe duyulduğu belirtildi.
Tahran yönetiminden İranlıların haklarını ve temel özgürlüklerini muhafaza etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "İran, insan haklarına yönelik uluslararası hukuku ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek gösterilere yönelik baskıya devam ederse, G7 üyeleri olarak kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.
İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.