Gabon'da darbe sonrası geçiş hükümeti kuruldu

Ermenistan, hezimete uğradığı Karabağ’da yine provokasyon peşinde. Sırtını ABD’ye yaslayan Erivan yönetimine sürpriz bir destek de İran’dan geldi. En büşük düşmanı olarak lanse ettiği ABD ile aynı safta yer alan Tahran, “Ermenistan’a saldırı olursa müdahil oluruz” açıklaması yaptı. İran’ın Azerbaycan’ı karşısına alarak, ABD ile aynı safta yer alması dikkat çekti. Ermeni güçlerinin sınıra yığınak yapmasına karşılık Bakü ‘O gün geldi’ sözleri ile savaşa hazırız mesajı verdi.