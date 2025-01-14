Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İşte Hamas'ın son açıklaması...

Hamas devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı. Hareket, müzakerelerin son aşamaya geldiği duyurdu.
Siyonist İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar’da devam ediyor. Hamas yetkilileri, Filistinli grupların liderlerini süreçle ilgili bilgilendirdi ve istişarelerde bulundu.
Hamas’tan yapılan açıklamada, “Hamas liderliği, Filistinli grupların liderleriyle bir dizi görüşme ve istişare gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde, Doha'da devam eden müzakerelerdeki ilerlemelerle ilgili olarak gruplar bilgilendirilmiştir. Bu görüşmeler sırasında, liderler müzakerelerin gidişatından memnuniyetlerini dile getirmiş, gelecek döneme ve ihtiyaçlara yönelik genel bir ulusal hazırlığın önemine vurgu yapmışlardır.” denildi.