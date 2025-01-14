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Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İşte Hamas'ın son açıklaması...

Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İşte Hamas'ın son açıklaması...

Furkan Erten
Furkan Erten
14:0314/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hamas yaptığı açıklama ile kapsamlı bir anlaşma istediklerinin altını çizdi.
Hamas yaptığı açıklama ile kapsamlı bir anlaşma istediklerinin altını çizdi.

Hamas devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yayımladı. Hareket, müzakerelerin son aşamaya geldiği duyurdu.

Siyonist İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar’da devam ediyor. Hamas yetkilileri, Filistinli grupların liderlerini süreçle ilgili bilgilendirdi ve istişarelerde bulundu.

Hamas’tan yapılan açıklamada, “Hamas liderliği, Filistinli grupların liderleriyle bir dizi görüşme ve istişare gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde, Doha'da devam eden müzakerelerdeki ilerlemelerle ilgili olarak gruplar bilgilendirilmiştir. Bu görüşmeler sırasında, liderler müzakerelerin gidişatından memnuniyetlerini dile getirmiş, gelecek döneme ve ihtiyaçlara yönelik genel bir ulusal hazırlığın önemine vurgu yapmışlardır.” denildi.

‘Net ve kapsamlı anlaşma’ vurgusu

Açıklamanın devamında,
“Hareketin liderliği ve farklı gruplar, ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda müzakerelerin son aşamalara geldiğini belirterek, bu sürecin tamamlanana kadar iletişim ve istişarenin devam edeceğini vurgulamışlardır. Müzakere sürecinin bu aşamasının net ve kapsamlı bir anlaşma ile sonlanması umudu ifade edilmiştir.”
ifadelerine yer verildi.


#Filistin
#İsrail
#Hamas
#Gazze

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