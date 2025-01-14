Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İşte Hamas'ın son açıklaması...

Açıklamanın devamında,

“Hareketin liderliği ve farklı gruplar, ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda müzakerelerin son aşamalara geldiğini belirterek, bu sürecin tamamlanana kadar iletişim ve istişarenin devam edeceğini vurgulamışlardır. Müzakere sürecinin bu aşamasının net ve kapsamlı bir anlaşma ile sonlanması umudu ifade edilmiştir.”