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Dünya Gazzede Büyük Ömeri Camisinde Kadir Gecesi ihya edildi
ORTADOĞU

Gazze'de Büyük Ömeri Camisi'nde Kadir Gecesi ihya edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük mescidi Büyük Ömeri Camisi'nde Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni coşkuyla ihya etti. Gazze'de Müslümanlar, teravih namazlarını kılmak için gecenin ilk saatlerinden itibaren Büyük Ömeri Camisi'nde yerlerini aldı.

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Haber Merkezi AA
Gazzede Büyük Ömeri Camisinde Kadir Gecesi ihya edildi
Arşiv.

Yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli olduğu belirtilen caminin içi ve dışındaki tüm saflar dolup taşarken, teravihte Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak, Gazze'den ablukanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların kurtuluşu için dua etti.

Ömeri Camisi Derneği Başkanı Usame Halife, caminin Mescid-i Aksa'ya benzerliğinden dolayı Gazze'nin her tarafından teravih için buraya gelindiğini vurguladı.

Halife, camideki görevlilerin, namaza gelenlere aralıksız su takdimi gibi bazı hizmetlerde yardımcı olduğunu dile getirdi.

Hazreti Ömer döneminde inşa edildiği belirtilen Büyük Ömeri Camisi, Gazze'nin en eski ve en büyük camisi olarak biliniyor.

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