Gazze’de can kaybı 72 bin 73’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, bölgede son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 615, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726, yaralı sayısının da bin 651 olduğu bildirildi.