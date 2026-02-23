Yeni Şafak
Gazze’de can kaybı 72 bin 73’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının da 72 bin 73’e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, bölgede son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 615, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726, yaralı sayısının da bin 651 olduğu bildirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 73’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 749’a ulaştığı aktarıldı.

