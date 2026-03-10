Gazze'de kan akıyor

İşgalci İsrail Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Gazze’de soykırımını sürdürüyor. İşgal ortağı ABD ile İran’a yönelik saldırılarını fırsat bilen Siyonist güç, Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suvarha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk üç Filistinlinin yaşamını yitirdiği, üçü çocuk 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Suvarha bölgesindeki çadırlara düzenlenen ikinci saldırıda ise biri çocuk, biri gazeteci üç Filistinli şehit edildi, birçok kişi yaralandı. Saldırıda öldürülenler arasında gazeteci Amal Muhammed Şamali’nin olduğu kaydedildi. Önceki akşam düzenlenen bir başka saldırıda ise üç Filistinli daha öldürülmüştü.