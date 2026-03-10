Gazze'de kan akıyor

Terör devleti İsrail Gazze’de geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını hiç durdurmadı. İsrail ordusunun, dün sadece Gazze’nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda üçü çocuk, biri gazeteci altı Filistinli öldürüldü, en az 10 kişi yaralandı.
İşgalci İsrail Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Gazze’de soykırımını sürdürüyor. İşgal ortağı ABD ile İran’a yönelik saldırılarını fırsat bilen Siyonist güç, Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suvarha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk üç Filistinlinin yaşamını yitirdiği, üçü çocuk 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Suvarha bölgesindeki çadırlara düzenlenen ikinci saldırıda ise biri çocuk, biri gazeteci üç Filistinli şehit edildi, birçok kişi yaralandı. Saldırıda öldürülenler arasında gazeteci Amal Muhammed Şamali’nin olduğu kaydedildi. Önceki akşam düzenlenen bir başka saldırıda ise üç Filistinli daha öldürülmüştü.
İHLALLER SÜRÜYOR
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze’nin orta kesimindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırı sonucu dört yaşındaki Culya Ahmed el-Kudra yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana ölenlerin sayısının 648’e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 755’e, yaralı sayısının da bin 728’e ulaştığı belirtildi. İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 133’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 826’ya ulaştığı aktarıldı.
Batı Şeria’da zulüme devam
- Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı. Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı açıklamada, işgalcilerin, Tubas ilinin kuzeyindeki Teyasir köyü yakınlarındaki Filistinlilere saldırarak zorla evlerinden çıkardığını aktardı. Beşarat, bölgedeki halka ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çaldıklarını söyledi. Beşarat, işgalci İsraillilerin Malih Okulu'na ve Filistinlilerin yaşadığı küçük bir topluluğun yer aldığı Semra'daki çadırlara da saldırdığını kaydetti.