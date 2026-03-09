Türk Siyonistlere yeni dava

Gazze’de soykırım yapan İsrail ordusunda görev yapmış Türk vatandaşlarının hesap vermesi için çalışmalar sürüyor. Çifte vatandaşlığı olan Siyonist katillerin tutuklanması için savcılığa başvuran Yeryüzü Avukatları Derneği’nden (WOLAS) sonra Özgürlük Nöbeti Platformu da harekete geçti.

10 İSMİ ŞİKAYET EDECEKLER

Platform, İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Platform, hazırladıkları açık kaynak istihbaratı raporuna dayanarak, İsrail ordusu içinde yer alan 10 Türk vatandaşı hakkında yargı sürecinin başlatılması talebiyle savcılığa başvuracaklarını duyurdu. Platform, “Matan Baron, Dafne Yaes, Yasmin Agiman, Jessica Bachar, Lihi Amedi, Bar Amedi, Eldar Golan, Niv Büyük Abolafya, Tracy Bachar ve Talia Sasson” hakkında şikayet dilekçesi verecek.

15 MART’TA SAVCILIĞA BAŞVURU

Platform tarafından yapılan açıklamada, başvurunun 15 Mart 2026 Cuma günü yapılacağı belirtilerek, var olan soruşturma dosyasına ek beyanda bulunulacağı ifade edildi. Açıklamaya göre başvuru, platformun Araştırma ve Eylem Komisyonu tarafından hazırlanan ve açık kaynak verilerinden elde edilen bulgulara dayanan bir raporla desteklenecek.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILSIN

Platform temsilcileri, İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıdığı iddia edilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini, haklarında yakalama kararı çıkarılmasını ve ulusal ile uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmalarını talep edeceklerini açıkladı.

SOYKIRIM SUÇU

7 Ekim 2023’ten bu yana özellikle Gazze’de yaşanan saldırıların yoğunlaştığı ve sivil kayıpların arttığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşların “soykırım”, “insanlığa karşı suçlar” ve “vatandaşlık kanununa muhalefet” suçlamaları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN

Platform ayrıca söz konusu kişilerin mal varlıklarına el konulması, vatandaşlıktan çıkarılması ve Türkiye’ye girişlerinin engellenmesi yönünde de hukuki adımlar atılması çağrısında bulundu. Açıklamaya göre başvuruya dayanak oluşturacak rapor, sosyal medya paylaşımları, açık veri tabanları ve dijital izler üzerinden yürütülen açık kaynak araştırması (OSINT) çalışmaları sonucunda hazırlandı. Raporda, İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen bazı kişilerin fotoğraf, sosyal medya içerikleri ve çeşitli dijital veriler üzerinden kimlik tespitine gidildiği ifade ediliyor.

İKİNCİ İFŞA SÜRECİ OLACAK

Platform yetkilileri, suç duyurusunun ardından yeni isimlerin yer alacağı “ikinci dalga ifşa ve ihbar süreci” başlatacaklarını da açıkladı. Gazze’de yaşanan savaşın ardından farklı ülkelerde de İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşlara yönelik hukuki girişimler gündeme gelmişti.



