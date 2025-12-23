Gazze'de ölü sayısı 71 bine ulaştı

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken soykırımın bilançosunu da her geçen gün artırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği Gazze’deki hastanelere son 48 saat içinde 12 kişinin cenazesinin getirildiğini bildirdi. Bakanlık, bu cesetlerle birlikte İsrail’in Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten beri öldürdüğü Filistinli sivil sayısının resmi rakamlara göre 71 bine yaklaşarak 70 bin 937 olduğu bilgisini verdi. Açıklamada, 4 cenazenin son saldırılarda ölen kişilere ait olduğu belirtilirken, cenazelerden 8’inin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 405, enkaz altından çıkarılanların sayısının 649, yaralı sayısının da bin 115 olmak üzere 2 bin 169’a ulaştığı bilgisi verildi.