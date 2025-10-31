Gazze’de umutlar yeşeriyor: El Ezher 2 yıl sonra kapılarını açtı

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl süren vahşi bombardımanları sonrası ilan edilen ateşkesle birlikte eğitim faaliyetlerine dönüş çalışmaları sürüyor. BM’ye ait hasarlı okullarda ilk öğrenime kısmen başlanmasının ardından yüksek öğrenim faaliyetlerine de dönülüyor. İsrail saldırıları sırasında Gazze'de eğitim dururken, birçok okul binası enkaza döndü. El-Ezher Üniversitesi, iki yılın ardından öğrencilere kapılarını yeniden açtı. Üniversitenin eğitime yeniden başlayacağını duyurmasının ardından kayıt bölümü, öğrencilerle doldu. Reuters’e konuşan birinci sınıf tıp öğrencisi Şahid, "Bu iki yıl yerinden edilme, savaş ve yıkımla doluydu. Üniversite nihayet dersleri başlatıyor. Kaydımızı tamamladık ve bu gerçekten çok iyi bir şey" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı vahşi saldırılar öncesi Gazze genelinde 226 bin öğrenciye eğitim veren 51 üniversite ve kolej bulunuyordu. İsrail saldırıları sırasında bunların çoğu enkaza döndü, sayısız kitap ve araştırma materyali yandı. Geçen iki yılda çok sayıda öğretmen ve öğrenci İsrail güçlerince öldürüldü. Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle çevrim içi eğitim ise neredeyse imkânsız hale geldi. El-Ezher Üniversitesi’nin şu anda açık olan kampüsünde kurşun delikleri ve mühimmat izleri her yerden görülebiliyor. Güneyde yer alan yeni kampüs ise yerle bir edildi, öğretim ekipmanlarında çok büyük hasar oluştu. Tıp okulunun içinde kenara atılmış malzemeler kümeler halinde duruyor. Personel, bu malzemelerden hala kullanılabilir olanları ayıklamak için çalışıyor. Yıkıma rağmen eğitime dönmek isteyen öğrenciler ise umutlu. Reuters’e konuşan mühendislik bölümü öğrencisi Muhammed, "İki yıllık çatışmanın ardından üniversite sınıflarına dönmek umudumuzu yeşertti. Üniversite hala burada, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir hayat demek" diyerek umudunu dile getirdi.