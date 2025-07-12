Gazze'de yaşam alanı Guantanamo kadar

İşgalci İsrail ordusunun saldırılara başladığı 7 Ekim 2023 tarihinde, 375 kilometrekarelik alana ve 2.3 milyon nüfusa sahip olan Gazze’de, İsrail’in katliamları nüfusu azaltsa da Gazze’nin yüzölçümünü de küçülttüğü için nüfus yoğunluğunu artırıyor. İsrail hükümeti, Filistinlileri aylarca aç bıraktığı ve bombaladığı Filistinlileri sözde “insani yardım” bahanesiyle dar alanlara sıkıştırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes görüşmeleri yaparken “Gazze’de, isteyenlerin başka ülkelere gidebileceğini” söyledi. Netanyahu’nun Gazze’de dayattığı insani şartlar ise göçü bir seçenek değil mecburiyet haline getiriyor.

YAKIP YIKARAK TEHCİRE ZORLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Gazze’nin yüzde 65’inin kontrolleri altında olduğunu söyleyerek, daha fazla alanı işgal etmenin Filistinli direnişçilerin elindeki İsrailli esirleri tehlikeye atacağını vurguladı. Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon hükümetinin üyeleri ise işgalin tamamlanmasını istiyor. Bu yüzden ordu güçleri, sık sık Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye, Şehir Merkezi ve güneydeki Refah’ın yanı sıra Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira gibi bölgelerde, ayakta kalan binaları da yıkıyor. Güneye göç etmeyen siviller, havadan ve karadan bombalanarak aç bırakılıyor. Buna paralel olarak, İsrail ile ABD’nin ortaklaşa kurduğu Gazze Yardım Vakfı (GHF), sözde yardım dağıtım merkezlerini Han Yunus ve Refah’ta kuruyor. Bu yolla Gazze’deki nüfusun büyük kısmı söz konusu bölgeye toplandı. GHF’nin yardım merkezlerine gıda alma ümidiyle giden yaklaşık 800 Filistinli, İsrail askerlerinin ateşiyle yaşamını yitirdi.

FİLİSTİNLİLER GAZZE’NİN YÜZDE 15’İNDE YAŞIYOR

İşgalci İsrail ordusunun yoğun bombardımanları ve tahliye emirleri yüzünden Han Yunus ve Mevasi’de aşırı derecede yoğunlaşan nüfus, Gazzelileri kapana kıstırıyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’nin (Euro-Med) raporuna göre, İsrail saldırıları yüzünden Gazze’deki toplam nüfus yüzölçümünün yüzde 15’inden biraz daha azı olan 55 kilometrekarelik bir alana yığıldı. Gazze’de bir Filistinlinin günlük kullanabildiği alan 24 metrekareyle sınırlı. Bu da, her Filistinlinin, Küba'da ABD güçlerinin işkence üssü olarak kullandığı Guantanamo Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücrelerden daha dar bir alanda yaşadığı anlamına geliyor. Euro-Med’in raporuna göre, Gazze’deki ortalama nüfus yoğunluğu “kilometrekare başına 40 bin kişiyle” ölçülüyor. Han Yunus’un batısında çadırların yoğunlaştığı sahil bölgesi El-Mevasi’de ise bu oran “kilometrekare başına 47 bin kişiye” kadar çıkıyor.

NÜFUS YÜZDE 10 ORANINDA AZALDI

İsrail saldırganlığının başladığı 7 Ekim 2023’ten beri resmi rakamlara göre tespit edilebilen ölü sayısı 58 bine yaklaştı. Gazze’deki Merkez İstatistik Kurumu ise yayınladığı raporda, saldırıların başından beri sürekli artan ölü sayısı, kayıplar, binlerce kişinin Gazze’den ayrılması ve düşen doğum oranları yüzünden nüfusun yüzde 10 oranında azaldığı bilgisi verildi. Raporda, Temmuz 2024’e ilişkin tahminlere göre nüfusun, yüzde 6’lık bir düşüşle 2 milyon 129 bin 724’e gerilediğine dikkat çekilirken, Temmuz 2025 tahminlerine göre ise nüfus yüzde 4 daha azalarak 2 milyon 114 bin 301 oldu. Merkez İstatistik Kurumu’nun raporunda, İsrail ordusunun 644 günde Gazze’de yaklaşık 58 bin kişiyi katlederek nüfusu yüzde 2.4 oranında azalttığının görüldüğü kaydedildi.

Tüm üniversiteleri yıktı

Euro-Med’in raporunda, İsrail saldırılarının Gazze’de neden olduğu yıkıma ilişkin çarpıcı rakamlara yer verildi. Rapora göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri süren saldırılarında Gazze’deki üniversitelerin tamamı yıkıldı. İşgal güçlerinin Gazze’de ki hastanelerin yüzde 90’ını yıktığına vurgu yapılan raporda, Gazze’deki evlerin yüzde 92’sinin ve okulların yüzde 80’inin İsrail kuvvetleri tarafından bombalanarak ya da buldozerlerle yıkıldığı aktarıldı.







