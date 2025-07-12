Şam'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu sahnelendi

"Siyasi ya da sosyal olsun, tiyatro her zaman toplumun aynasıdır. Bu oyun, Esed rejiminin çöküşünden sonra halkın sesi olmayı başaran ilk çalışmalardan biri. İnşallah bundan sonra tiyatro aracılığıyla mesajlarımız daha güçlü şekilde yankı bulacak."