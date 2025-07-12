Şam'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu sahnelendi
00:3212/07/2025, Cumartesi
AA
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Suriye halk tiyatrosu olarak bilinen Hamra Tiyatrosu'nda yıllar sonra ilk gösteri sahnelendi
Suriye'nin başkenti Şam'da Uzun süredir tiyatro faaliyetlerine kapalı olan Hamra Tiyatrosu'nda Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyunculardan Ahed Dib, "Bu oyun, Esed rejiminin çöküşünden sonra halkın sesi olmayı başaran ilk çalışmalardan biri." ifadelerini kulandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hamra Tiyatrosu'nda, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
İki Suriyeli tiyatro oyuncusunun sahneye koyduğu oyun, yıllar sonra Hamra Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan ilk gösteri oldu.
Uzun süredir tiyatro faaliyetlerine kapalı olan ve halk arasında
"Suriye halk tiyatrosu"
olarak bilinen Hamra Tiyatrosu'nda böyle bir gösterinin yapılması, kültürel canlanmanın işareti olarak değerlendirildi.
"Siyasi ya da sosyal olsun tiyatro her zaman toplumun aynasıdır"
"Ulusal Tiyatro"
adı altında sahnelenen oyunda, ülkedeki siyasi gelişmelere ve sosyal sorunlara yer verildi. Oyunun, izleyici tarafından büyük ilgiyle karşılandığı ve sosyal gerçekliğe dair sahnelerin beğeni topladığı belirtildi.
Suriye Arap Tiyatrosu oyuncularından Ahed Dib, yaptığı açıklamada, Suriye'nin tarihsel olarak sanat ve kültürle anıldığını söyledi.
Dib,
"Siyasi ya da sosyal olsun, tiyatro her zaman toplumun aynasıdır. Bu oyun, Esed rejiminin çöküşünden sonra halkın sesi olmayı başaran ilk çalışmalardan biri. İnşallah bundan sonra tiyatro aracılığıyla mesajlarımız daha güçlü şekilde yankı bulacak."
dedi.
Tiyatronun halkla doğrudan bağ kuran bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Dib,
"Tiyatro sanatların temeli, yön gösteren pusulasıdır. Bir ülkede tiyatro iyiyse, diğer sanatlar da iyidir."
ifadelerini kullandı.
"Şu anda bir doğuş sürecindeyiz"
Raed Muşrif, sahnelenen oyunun Cevan Can tarafından yazıldığını, başrolde Oadi Brad'ın yer aldığını ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiğini kaydetti.
Oyunun yönetmeni ve sanatçılardan Muşrif, Şam'daki tiyatro salonlarının canlandırılması gerektiğini belirterek,
"Şam'da sadece iki tiyatro aktif. Kültür ve Eğitim bakanlıklarına bağlı kültür merkezlerindeki sahneler de harekete geçirilmeli. Tiyatro, hayatın ekmeğidir. İnsanlar bu sanatı seviyor ve sahip çıkıyor,"
diye konuştu.
Muşrif, ailevi sorunları ele alan metnin, izleyicinin günlük yaşamından kesitler sunduğunu ifade etti.
Etkinliğe katılanlardan Said Davass da önümüzdeki süreçte tiyatro aracılığıyla siyasi mesajların daha açık biçimde verilebileceğini ifade ederek,
"Şu anda bir doğuş sürecindeyiz. Zamanla dengeleri tartarak daha güçlü eleştirilerle sahnede olacağız. Umudumuz büyük, geleceğe dair çok iyimseriz."
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