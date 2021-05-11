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Dünya Gazzede yaşayan El-Sakka Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
ORTADOĞU

Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için

İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Nur El-Sakka yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Gazzede yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
Gazzeli Nur El Sakka yaşadıklarını yenisafak.com'a anlattı.

Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten Nur El-Sakka günlerden beri hava hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Uçak sesleri arasında konuşan El Sakka "Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor.


Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim.

Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
OYNAT 09:02
Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için
İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Nur El-Sakka yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten El-Sakka 'Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor. Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim. Bu bizim için çok kıymetli' dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka '3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim' derken duygusal anlar yaşadı.


Bu bizim için çok kıymetli" dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka "3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim" derken duygusal anlar yaşadı.

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