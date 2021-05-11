Gazze'de yaşayan El-Sakka: Burada tüm aileler tek odada yatıyor olası saldırıda beraber ölmek için

Bölgede kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirten Nur El-Sakka günlerden beri hava hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Uçak sesleri arasında konuşan El Sakka "Aileler tek odada uyuyor. Saldırırlarsa beraber ölmek için. 29 şehidimiz var. 29 hayat 29 hayal demek bu. Her an üstümüzden uçaklar geçiyor.
Herkesten sosyal medyada tepkisini dile getirmesini istiyorum. Türkiye'deki yürüyüşleri görünce 'Evet biz yalnız değiliz. Birileri Filistin'i ve Gazze'yi hala unutmamış' dedim.
Bu bizim için çok kıymetli" dedi. Kudüs'e ömrü boyunca hiç gitmediğini anlatan Gazzeli El-Sakka "3 saat uzaklıktaki Kudüs'e gitmek aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Hiç gitmedim" derken duygusal anlar yaşadı.