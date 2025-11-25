Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı

Gazze şehrinden Deir el-Balah’a göç etmek zorunda kalan Abdurrahman es-Salmi, "Gazze’deydim ve orada yaralandım, sonra buraya göç etmek zorunda kaldım, bu çadırda kalıyorum. Bugün yağış nedeniyle çocuklarımla su içinde kaldık. Ne zaman huzura kavuşacağız? Geriye ölümden başka bir şey kalmadı. Dünya çocuklarımızı öldürmek mi istiyor? Buradaki hayat tam bir trajedi. İş yok, yiyecek yok, bize yardım edecek kimse yok, yerinden edilmiş insanlar olarak bizi destekleyecek kimse yok. Şu çadırlara bakın. Tüm bu yerinden edilmiş insanlar sel sularına kapılmış. Bunu hak edecek ne yaptılar? Çocukları bunu hak edecek ne yaptı? Bu çocuklar nereye gidecek? Söyleyin bana, ne yapmam gerekiyor? Hamile eşimin ve çocuklarımın giysileri su içinde kaldı. Çocuklarım nerede uyuyacak? Eşim nerede uyuyacak? İşlerimi en iyi koruyucu olan Allah’a emanet ediyorum. Allah’ım bizi kurtar" ifadelerini kullandı.