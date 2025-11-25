Yeni Şafak
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırılarında evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı

17:1225/11/2025, الثلاثاء
IHA
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırları su bastı
Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırları su bastı

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail’in yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.

Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İsrail’in 2 yıldır süren saldırılarında yerinden olan binlerce Filistinli’nin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde yerinden edilen sivillerin hayata tutunmaya çalıştığı El-Nakheel kampındaki çadırlar sel suyuyla doldu, çadırlardaki giysi ve battaniyeler kullanılamaz hale geldi.

Gazze şehrinden Deir el-Balah’a göç etmek zorunda kalan Abdurrahman es-Salmi, "Gazze’deydim ve orada yaralandım, sonra buraya göç etmek zorunda kaldım, bu çadırda kalıyorum. Bugün yağış nedeniyle çocuklarımla su içinde kaldık. Ne zaman huzura kavuşacağız? Geriye ölümden başka bir şey kalmadı. Dünya çocuklarımızı öldürmek mi istiyor? Buradaki hayat tam bir trajedi. İş yok, yiyecek yok, bize yardım edecek kimse yok, yerinden edilmiş insanlar olarak bizi destekleyecek kimse yok. Şu çadırlara bakın. Tüm bu yerinden edilmiş insanlar sel sularına kapılmış. Bunu hak edecek ne yaptılar? Çocukları bunu hak edecek ne yaptı? Bu çocuklar nereye gidecek? Söyleyin bana, ne yapmam gerekiyor? Hamile eşimin ve çocuklarımın giysileri su içinde kaldı. Çocuklarım nerede uyuyacak? Eşim nerede uyuyacak? İşlerimi en iyi koruyucu olan Allah’a emanet ediyorum. Allah’ım bizi kurtar" ifadelerini kullandı.

"Bu trajedinin ne zaman biteceğini bilmiyoruz"

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahye’dan Deir el-Balah’a gelen İslam Mima ise
"Uyurken aniden bastıran yağmur, bizi sular altında bıraktı. Su çadırın içindeki her şeyi sular altında bıraktı. Uyuyan çocuklar, yataklar ve kıyafetler su içinde kaldı. Yatağa bak, nasıl da su basmış. Acı çekiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayatımız bir mücadeleye dönüştü ve bu trajedinin ne zaman biteceğini bilmiyoruz"
dedi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıları nedeniyle Gazze’deki konutların yaklaşık yüzde 92’sini tamamen veya kısmen yıkıldı. Halkı büyük çoğunluğu, hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda yaşamak veya çökme riskine rağmen hasarlı evlerinde yaşamak zorunda bırakıldı.




#Gazze
#İsrail saldırıları
#yoğun yağış
#yağmur
