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Dünya

Gazze'deki insani ara iki gün daha uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki "insani aranın" iki gün daha uzatıldığını açıkladı. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki "insanı ara"nın uzatılması için Katar ve Mısır'ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü, "insani ara"nın iki gün daha uzatılmasına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.

19:19 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:34 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Gazze'deki ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı.

Gazze'deki ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Mısır görüşmelerin son aşamaya geldiğini duyurmuştu

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.


Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki "insanı ara"nın uzatılması için Katar ve Mısır'ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.


Gazze'de "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktaran Raşvan, günlük 30 Filistinli esire karşılık, Hamas'ın 10 İsrailli esiri serbest bırakmasının söz konusu olduğunu aktarmıştı.


Uzlaşının sağlanması durumunda gelecek 2 gün içinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin serbest kalmasının önünün açıldığını belirten Raşvan, Gazze'ye yakıt, gıda ve insani yardım girişinin sürdürüleceğini ifade etmişti.


Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı, gün içinde Hamas'ın elindeki 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini ve İsrail'in de 33 Filistinli esiri serbest bırakması için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine eklemişti.



#Gazze
#Ateşkes
#İnsani Ara
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