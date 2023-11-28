Gazze’deki katliam sonrası korkunç tablo: 900 çocuk uzuvlarını kaybetti

Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nde anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirterek, "Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi" dedi.

Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nde anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirterek, "Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi" dedi.

Gazze Şeridi’nden döndüğü için kendini suçlu hissettiğini aktaran Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nden ayrıldığından bu yana bazı meslektaşlarının saldırılarda öldürüldüğünü söyledi.

İsrail’in Şifa Hastanesi’nin altında Hamas’ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009’dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa’da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi. Abu-Sittah, 2014 yılında da Şifa Hastanesi’nde bulunduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin İsrail’in hastaneyi bombalamakla tehdit ettiğini kendisine bildirdiğini açıkladı.