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Dünya

Gazze’deki katliam sonrası korkunç tablo: 900 çocuk uzuvlarını kaybetti

Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde çalışan Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 700 ila 900 arasında çocuğun uzuv kaybı yaşadığını tahmin ettiğini açıkladı.

08:19 - 28/11/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde çalışan Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah, İngiltere’nin başkenti Londra’da basın toplantısı düzenledi.


Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nde anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirterek, "Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi" dedi.

Gazze Şeridi’nden döndüğü için kendini suçlu hissettiğini aktaran Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nden ayrıldığından bu yana bazı meslektaşlarının saldırılarda öldürüldüğünü söyledi.


İsrail’in Şifa Hastanesi’nin altında Hamas’ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009’dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa’da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi. Abu-Sittah, 2014 yılında da Şifa Hastanesi’nde bulunduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin İsrail’in hastaneyi bombalamakla tehdit ettiğini kendisine bildirdiğini açıkladı.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında en az 6 bin 150 çocuk hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.




#Gazze
#İsrail
#Katliam
#Uzuv kaybı
28 dakika önce
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