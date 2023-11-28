Gazze’deki katliam sonrası korkunç tablo: 900 çocuk uzuvlarını kaybetti

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde çalışan Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah, İngiltere’nin başkenti Londra’da basın toplantısı düzenledi.
Gazze Şeridi’nden döndüğü için kendini suçlu hissettiğini aktaran Abu-Sittah, Gazze Şeridi’nden ayrıldığından bu yana bazı meslektaşlarının saldırılarda öldürüldüğünü söyledi.
İsrail’in Şifa Hastanesi’nin altında Hamas’ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009’dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa’da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi. Abu-Sittah, 2014 yılında da Şifa Hastanesi’nde bulunduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin İsrail’in hastaneyi bombalamakla tehdit ettiğini kendisine bildirdiğini açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında en az 6 bin 150 çocuk hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.