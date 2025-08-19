Yeni Şafak
Gazzeli çocuklara 'düşman' demişti: Avustralya'ya girişi engellendi

09:0019/08/2025, Salı
İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden milletvekili olan Simcha Rothman.
Gazzeli çocukları "düşman" olarak niteleyen aşırı sağcı İsrailli siyasetçi Simcha Rothman'ın "dayanışma turu" için Avustralya'ya girmesine izin verilmedi.

İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden milletvekili olan Simcha Rothman, bu ay "dayanışma turu" kapsamında Sidney ve Melbourne'daki iki etkinliğe katılmayı planlıyordu. Ancak İsrailli siyasetçinin ülkeye girişi engellendi.


Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Rothman'ın vize başvurusunun reddedildiğini teyit ederek, söz konusu siyasetçinin üç yıl boyunca başvuru yapamayacağını bildirdi.


"Sizi burada istemiyoruz"

"Hükümetimiz ülkemize gelip ayrımcılığı yaymak isteyenlere karşı sert bir tutum sergiliyor" diyen Rothman "Avustralya'ya gelip nefret ve ayrımcılığın dilini yaymayı amaçlıyorsanız biz sizi burada istemiyoruz" dedi.


Burke "Bizim hükümetimizde Avustralya herkesin güvende olabileceği ve bunu hissedebileceği bir ülke olacak" vurgusu yaptı.


Ne olmuştu?

Mayıs ayında İngiltere'nin Kanal 4'üne konuşan Rothman, Gazze'deki çocukların "İsrail'e kaçmalarına izin verilmemesi gereken düşmanlar" olduğunu söylemiş, "Onlar bizim düşmanımız ve savaş zamanı mültecileriyle ilgili olarak uluslararası anlaşmalara göre ülkemizi işgal etmelerine izin veremeyiz" demişti.


Burke daha önce de rapçi Kanye West , ABD'li hukuk profesörü Halid Beydoun ve eski İsrailli bakan Ayelet Shaked gibi tartışmalı veya saldırgan açıklamalarda bulunan diğer kişilerin ve politikacıların girişini engellemişti .


