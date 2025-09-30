Gazzelilerden Trump'ın planına tepki: Desteklemiyoruz ama kabul etmek zorundayız

"Trump’ın Netanyahu ile görüştüğü plan hakkında, savaşı, öldürmeyi, evlerin yıkımını ve katliamları durduracak herhangi bir planı destekliyoruz. Filistin halkının bir ferdi olarak savaşı durdurmak ve ateşkes için bu planı kabul ediyorum. Gazze’nin kuzeyinde ve Gazze Şeridi’nin güneyini yok ettiler, şimdi de merkezi bölgeyi yok edecekler, çünkü onlar daha güçlü ve biz artık hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden Hamas’a ve Filistin gruplarına kadın ve çocukların öldürülmesini ve yerinden edilmeyi durdurmak için bu planı kabul etmeleri çağrısında bulunuyorum. Umarım bu anlaşma savaşın sonu olur ve ben de yerinden edildiğim Gazze Şehri’ndeki evime güvenle dönerim"