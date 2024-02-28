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Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla gıda yardımı ulaştırıldı

Terör devleti İsrail'in saldırıları nedeniyle halkın açlık çektiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla gıda yardımı ulaştırıldı. Uyruğu belli olmayan uçaklar tarafından Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutuları bıraktığı aktarılırken, paraşütlerle atılan yardımların insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğu belirtildi.

22:39 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:36 - 28/02/2024 Çarşamba
AA
Gazze'ye havadan yardım (Foto: Arşiv)
Gazze'ye havadan yardım (Foto: Arşiv)

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği ve insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla "sınırlı miktarda" gıda yardımı ulaştırıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyruğu belli olmayan uçaklar savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutuları bıraktı." dedi.

Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" yardım

Tanıklar, uçakların Gazze kentinin batısında bulunan Rimal Mahallesindeki Meçhul Asker Parkına ikinci bir yardım indirmesi yaptığını aktardı.

Filistinli kaynaklar, uçaklardan paraşütlerle atılan yardımların insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğunu söyledi.

Mısır ordusu, dün yaptığı açıklamada, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için yaptığı havadan yardım operasyonuna Katar ve Fransa'nın da katıldığını duyurmuştu.

İnsani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

378 bin Gazzeli '5. seviye açlıkla' karşı karşıya

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


İsrail'in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyine havadan yardım yapıldı: Operasyona Ürdün Kralı 2. Abdullah da katıldı
İsrail'in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyine havadan yardım yapıldı: Operasyona Ürdün Kralı 2. Abdullah da katıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna katıldı. Ürdün Ordusu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Başkomutan Majesteleri Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki halka yardım ve gıda yardımı sağlamak amacıyla Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçekleştirdiği hava indirme operasyonlarına katıldı.” denildi. Açıklamada, Kral Abdullah’ın uçakların Kral 2. Abdullah Hava Üssü'nden kalkışından önce hazırlık ve yükleme aşamalarını doğrudan takip ettiğine dikkat çekilerek, “Uluslararası kardeş ve dost ülkelerin çabaları kapsamında, Gazze Şeridi halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan insani yardım operasyonunun bir parçası 3’ü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne, 3’ü de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa’ya ait olmak üzere 6 adet C130 tipi uçak başkent Amman'dan havalandı.” ifadelerine yer verildi. Yardımların besin değeri yüksek hazır öğünler de dahil olmak üzere yardım ve gıda malzemeleri içerdiği belirtilen açıklamada, operasyonda yardımların Gazze Şeridi kıyılarına atılarak, doğrudan halka ulaştırılmasının amaçlandığı ve uçakların alçak irtifalarda uçtuğu kaydedildi. Bu, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın Gazze Şeridi’ne insani yardımların indirilmesi operasyonlarına ikinci katılımı oldu. Mısır’ın Al-Qaheera televizyonunun adını açıklamadığı resmi makamlara dayandırdığı haberinde, Mısır Hava Kuvvetlerinin BAE ve Ürdün’ün katılımıyla Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırdığı belirtilmişti. Ürdün de dün İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunarak, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.


#Gazze
#Gazze'nin Kuzeyi
#İnsani Yardım
#Uçak
#Havadan Yardım
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