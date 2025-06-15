Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı

Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı

10:1515/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı kaydedildi.

Şirket, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail saldırıları sonucu sabit internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.



#Gazze
#İsrail
#internet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih tarihleri