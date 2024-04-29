Gazze'ye desteği nedeniyle karalama kampanyasının hedefi olmuştu! İspanya Başbakanı Sanchez görevinde kalma kararı aldı

"Buna açık bir cevabım var. Masum insanlara saldırılara izin verirsek buna değmez. Yalanların tartışmanın yerini almasına izin verirsek buna değmez. Mektup endişe verici olabilir çünkü siyasi hesaplardan kaynaklanmıyor. Bu durumları yaşamanın ne kadar acı verici olduğunu beni kırmak isteyenlerin önünde anladım. Açık bir inançla hareket ettim. Bu ideolojik bir soru değil. Saygı, haysiyet ve ilke meselesi"