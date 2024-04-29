Gazze'ye desteği nedeniyle karalama kampanyasının hedefi olmuştu! İspanya Başbakanı Sanchez görevinde kalma kararı aldı

'Daha da güçlenerek yola devam'
- Pedro Sanchez, İspanya siyasetindeki sorunun ne tür bir toplum ve ne tür bir ülke istemekle alakalı olduğunu vurgulayarak,"Ülkemizin bu düşünceye ihtiyacı var. Çamur atmanın kamusal yaşamımızı kirletmesine çok uzun bir zamandır izin veriyoruz"ifadesini kullandı.
'Mağdurlara değil saldırganlara odaklanın'
Demokratik sapkınlık
Halkın destek gösterileri etkili oldu
- Başbakan Sanchez'in görevine devam etme kararı, PSOE çevresinde "büyük bir sevinçle" karşılandı.
Sanchez'in vatandaşa mektubu
Başbakan Sanchez, 24 Nisan'da X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri "ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisi kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla" suçlamıştı.
- Sanchez, istifa edip etmemeyi düşünmek için 5 gün boyunca kamuya açık tüm görüşmelerini iptal etmişti.
PSOE lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönem art arda başbakanlık görevini yürütüyor.
Sanchez'in bu hareketi, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo tarafından "ciddiyetsizlikle ve mağduru oynamakla" suçlanmıştı.
Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamalar
Öte yandan, Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yönelik "nüfusunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk" iddialarıyla 5 Nisan'da suçlamalar yapan aşırı sağcı "Temiz Eller" sendikası Genel Sekteri Miguel Bernard, İspanya Başbakanının vatandaşa mektubundan sonra bu iddiaları sadece basındaki bilgilere göre, doğruluğunu bilmeden ortaya attığını açıklamıştı.
Savcılık da "suç unsuru teşkil eden herhangi bir delil bulunmadığından" dolayı Başbakan Sanchez'in eşi hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemişti.
Temiz Eller'in suç duyurusu sonrasında Gomez hakkındaki iddialarla ilgili gizli bir soruşturma açtığı duyurulan hakim Juan Carlos Peinado'nın 10 Mayıs'ta söz konusu haberleri yapan gazetecileri dinleyip, kararını vermesi öngörülüyor.