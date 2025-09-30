Gazze'ye sadece 150 mil kaldı: Ersin Çelik filodan son gelişmeleri aktarıyor





Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nda. Onlarca gemiden oluşan bu dev insani yardım konvoyu, şu an Gazze’ye yalnızca 150 deniz mili uzaklıkta. Filoda özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere büyük miktarda insani yardım bulunuyor. Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru yola çıkan en büyük yardım filosu olarak tarihe geçiyor.

Türk Kızılay'dan yardım eli

Akdeniz'de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı. Yolculuk sırasında filodaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti. Tekneden kurtarılarak "Alma" gemisine aktarılan 12 kişiden 8'i yolculuklarına devam ederken, 4 kişi de filodan ayrıldı, Muğla'ya getirildi.

Türkiye Filo'yu takip ediyor

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerin insani yardım faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve ihtiyaç halinde Türk gemilerinin arama-kurtarma kabiliyetiyle uluslararası taraflarla koordineli şekilde sürece katkı sağlayacağını duyurdu.







