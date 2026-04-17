Gece saldırısında dikkat çeken detay: Rus dronu Romanya’ya girdi

Gece saldırısında dikkat çeken detay: Rus dronu Romanya’ya girdi

12:2717/04/2026, Cuma
Romanya: Rus dronları hava sahamızı ihlal etti
Romanya: Rus dronları hava sahamızı ihlal etti

Romanya Savunma Bakanlığı, Rus dronlarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Romanya, Ukrayna ile 650 km uzunluğunda bir kara sınırını paylaşıyor ve Rusya’nın Tuna Nehri’nin karşı yakasındaki Ukrayna limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi ve topraklarına şarapnel parçalarının düşmesi olayları tekrar tekrar yaşanıyor.

Romanya, radar sistemine Rus dronlarının takıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Romanya radar sistemlerinin Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılarda Romanya ulusal hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını tespit ettiği, ancak daha sonra sınır köyü Chilia Veche’nin güneydoğusunda temasın kesildiğini kaydedildi.

AB ve NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 km uzunluğunda bir kara sınırını paylaşıyor ve Rusya’nın Tuna Nehri’nin karşı yakasındaki Ukrayna limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi ve topraklarına şarapnel parçalarının düşmesi olayları tekrar tekrar yaşanıyor.



