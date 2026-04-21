Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı

Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı

10:2921/04/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Telefondan arkadaş grubuna gönderdiği mesaj ciddi bir tehdit' olarak değerlendirildi.
Telefondan arkadaş grubuna gönderdiği mesaj ciddi bir tehdit' olarak değerlendirildi.

ABD'de bir üniversite öğrencisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinden yaptığı şaka tutuklanmasına neden oldu. Mesajın tehdit olarak değerlendirilmesi üzerine ciddi suçlamalar yöneltildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir üniversitede okuyan öğrenci, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan okul grubuna yazarak yaptığı bir şaka nedeniyle tutuklandı. Gabriela Saldana'nın şakası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında olunca yetkililer bu durumu 'ciddi bir tehdit' olarak değerlendirdi.

Saldana, gruba, ''Netanyahu sesimi duyuyorsan okula bomba gönder'' yazdı. Bu mesaj bazılarının hoşuna gitmedi ve Saldana arkadaşları tarafından şikayet edildi.

''GERÇEK TEHDİT'' SAYILDI

FBI, Saldana hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle 'gerçek tehdit' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Öğrenci hakkında 'yazılı tehdit' suçlamasıyla işlem yapılırken, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası ihtimali bulunuyor. Hakim ise ilk duruşmada, ''Şaka olduğunu anlıyorum ama dışarıdan bakıldığında öyle görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ile güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle okul ve toplu alanlara yönelik şaka içerikli mesajların bile ciddi suç kapsamında değerlendirilebildiğine dikkat çekiyor.

#WhatsApp
#Netanyahu
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihlerde? 2026 Kurban arefe günü tarihleri