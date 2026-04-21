Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı

ABD'de bir üniversite öğrencisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinden yaptığı şaka tutuklanmasına neden oldu. Mesajın tehdit olarak değerlendirilmesi üzerine ciddi suçlamalar yöneltildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir üniversitede okuyan öğrenci, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan okul grubuna yazarak yaptığı bir şaka nedeniyle tutuklandı. Gabriela Saldana'nın şakası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında olunca yetkililer bu durumu 'ciddi bir tehdit' olarak değerlendirdi.
Saldana, gruba, ''Netanyahu sesimi duyuyorsan okula bomba gönder'' yazdı. Bu mesaj bazılarının hoşuna gitmedi ve Saldana arkadaşları tarafından şikayet edildi.
''GERÇEK TEHDİT'' SAYILDI
FBI, Saldana hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle 'gerçek tehdit' olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Öğrenci hakkında 'yazılı tehdit' suçlamasıyla işlem yapılırken, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası ihtimali bulunuyor. Hakim ise ilk duruşmada, ''Şaka olduğunu anlıyorum ama dışarıdan bakıldığında öyle görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI ALEVLENDİ
Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ile güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle okul ve toplu alanlara yönelik şaka içerikli mesajların bile ciddi suç kapsamında değerlendirilebildiğine dikkat çekiyor.