GKRY lideri Hristodulidis'tan skandal EOKA savunması: 'Kanlı Noel' katliamına 'kahramanlık' dedi

22:4721/12/2025, Pazar
AA
Hristodulidis, EOKA'yı ve 'Kanlı Noel' katliamını öven açıklamalarda bulundu.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, EOKA mensuplarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliamın 62. yılında düzenlenen törende tepki çeken açıklamalarda bulundu. Hristodulidis, EOKA mensupları ile Rum polislerinin silahlı eylemlerini “mücadele”, “fedakârlık” ve “kahramanlık” olarak nitelendirdi. GKRY lideri, katliamın yaşandığı 21 Aralık 1963’ü “Kıbrıs’ın modern tarihinde bir dönüm noktası” olarak tanımlayarak adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirdi.

GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı.

'Kanlı Noel' katliamına övgü!

Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu.

EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.

"Kanlı Noel"

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.



#Kanlı Noel
#Nikos Hristodulidis
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
