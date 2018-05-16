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DünyaGuatemala da işgale katıldı
ORTADOĞU

Guatemala da işgale katıldı!

Dünyanın dört bir yanından ABD'ye Kudüs kararından dolayı tepki yağarken Guatemala da Kudüs'te elçilik açtığını duyurdu.

Reuters
ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması, Ortadoğu'da yeni bir kaosa sebep oldu. Filistinli göstericiler, Gazze sınırında gösteri düzenliyor.
ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması, Ortadoğu'da yeni bir kaosa sebep oldu. Filistinli göstericiler, Gazze sınırında gösteri düzenliyor.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından Guatemala'nın da bugün kentte elçiliğini açtığı belirtildi.

  • ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor. Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti.

Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD’den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Kudüs Filistin’in başkentidir
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