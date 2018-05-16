Guatemala da işgale katıldı! Dünyanın dört bir yanından ABD'ye Kudüs kararından dolayı tepki yağarken Guatemala da Kudüs'te elçilik açtığını duyurdu.

16 Mayıs 2018, 10:41 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 10:49 Reuters