Dünya Güney Afrikada yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117ye yükseldi
AFRİKA

Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye yükseldi

Afrika'nın gelişmiş ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 9 Temmuz'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi. Olaylarla ilgili şimdiye kadar 2 bin 203 kişi gözaltına alındı. Olaylara müdahale için görevlendirilen asker sayısı 10 bine çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Güney Afrikada yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117ye yükseldi
Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidini de beraberinde getiriyor.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinde yaşanan yağma ve şiddet olayları neticesinde 117 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olaylarla ilgili şimdiye kadar 2 bin 203 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, emniyet güçlerine destek olmak üzere görevlendirilen asker sayısının da 5 binden 10 bine yükseltildiği belirtildi.

Kwazulu Natal'da istikrarsızlık sürüyor

Gauteng'de bugün olayların yatıştığı görülürken, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da da hayat büyük oranda normale döndü. Olayların başlangıç noktası Kwazulu Natal'da ise istikrarsızlık sürüyor.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban'da, yağmalardan kurtulan marketlerin önünde yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor.

Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidini de beraberinde getiriyor.

Eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ülkenin en büyük elektrik sağlayıcı firması Eskom, eyalet genelinde onarım çalışmaları yürütüyor.

Olayların çıkış noktası: Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti. İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu. 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı. 9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Güney Afrika'da kaos büyüyor: Yağmalanmadık yer kalmadı
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Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasına tepki gösteren protestocular, öfkelerini sloganlar ya da pankartlarla değil, iş yerlerini yağmalayarak ortaya koyuyor.
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Gauteng'de olayların merkezi, ülkenin en büyük kenti olan Johannesburg. Yağma olayları çoğunlukla kentin düşük gelirli mahalleleri olan townshiplerdeki (ülkedeki siyahilere ayrılan planlı kentsel yerleşim yerleri) alışveriş merkezlerinde görülüyor.
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Yağmalama ve şiddet olayları en çok Gauteng ve Kwazulu-Natal eyaletlerinde görülüyor. Gauteng ülkenin kalabalık eyaletlerinden ve finansman merkezi. Doğudaki Kwazulu-Natal ise ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumunda.
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Zuma'nın kabilesi Zululara ev sahipliği yapan Kwazulu-Natal eyaletinde ise Durban ve Pietermaritzburg kentleri yağma olaylarının en sık yaşandığı yerler arasında bulunuyor. Saldırıların Durban'daki Müslüman nüfusu da hedef aldığı yönünde bilgiler var. Bazı bölgelerde yerel halk, yağmacılara kendi kurdukları silahlı güçle karşılık veriyor
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İşsizliğin her geçen gün arttığı ülkede kaosun büyümesine yol açan en büyük sebebin, yoksul halkın içinde bulunduğu ekonomik kriz olduğu tahmin ediliyor.
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Güney Afrika'da kaos büyüyor: Yağmalanmadık yer kalmadı
Güney Afrika'nın eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın hapis cezasını çekmek üzere teslim olmasının ardından başlayan şiddet ve yağmalama olayları tüm şiddetiyle sürüyor.
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