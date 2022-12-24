​Güney Sudan afet yönetimi için 3.7 milyar dolar hibe aldı

Juba'daki kabine toplantısından sonra gazetecilere konuşan Teknoloji ve Haberleşme Bakanı Michael Makuei Lueth şunları söyledi: "Kabine, Gençlik Kümesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Madam Rebecca Nyandeng de Mabior'un Dünya Gıda Programı göreviyle ilgili bir sunumunu dinledi. ülkenin 2023-2024 stratejik planı üzerinde ve müzakeresinde, Güney Sudan halkına yardım hibesi olarak toplam 3,7 milyar ABD doları müzakere etmeyi başardılar.

Bu miktar çeşitli faaliyetlerde kullanılacak, selde kullanılacak, afet yönetiminde kullanılacak, tarımın her alanında kullanılacak, bu nedenle bütün bakanlıklara o raporu okuyup seçim yapması talimatı verildi. ilgi alanlarını araştırıyor ve bunları projeler halinde geliştirmeye başlıyor.”

Radio Tamazuj'un haberine göre Dünya Gıda Programı'nın (WFP) onları destekleyebilmesi için ilgili bakanlıkların projeler geliştirmesinin gerekeceğini kaydetti.

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