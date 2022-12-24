Dünya Güney Sudan afet yönetimi için 37 milyar dolar hibe aldı
AFRİKA

Güney Sudan afet yönetimi için 3.7 milyar dolar hibe aldı

Bir hükümet sözcüsü, Güney Sudan'ın afet yönetimi ve gıda güvenliği için Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) 3,7 milyar ABD doları aldığını duyurdu.

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​Güney Sudan afet yönetimi için 3.7 milyar dolar hibe aldı
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Juba'daki kabine toplantısından sonra gazetecilere konuşan Teknoloji ve Haberleşme Bakanı Michael Makuei Lueth şunları söyledi: "Kabine, Gençlik Kümesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Madam Rebecca Nyandeng de Mabior'un Dünya Gıda Programı göreviyle ilgili bir sunumunu dinledi. ülkenin 2023-2024 stratejik planı üzerinde ve müzakeresinde, Güney Sudan halkına yardım hibesi olarak toplam 3,7 milyar ABD doları müzakere etmeyi başardılar.

Bu miktar çeşitli faaliyetlerde kullanılacak, selde kullanılacak, afet yönetiminde kullanılacak, tarımın her alanında kullanılacak, bu nedenle bütün bakanlıklara o raporu okuyup seçim yapması talimatı verildi. ilgi alanlarını araştırıyor ve bunları projeler halinde geliştirmeye başlıyor.”

Radio Tamazuj'un haberine göre Dünya Gıda Programı'nın (WFP) onları destekleyebilmesi için ilgili bakanlıkların projeler geliştirmesinin gerekeceğini kaydetti.

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