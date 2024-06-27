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Gürcistan'da LGBT dayatmasına geçit yok: Sapkınlığın önüne geçen yasa tasarıları parlamentoda onaylandı

Gürcistan'da LGBT dayatmasına karşı önemli bir adım atıldı. Parlamentoda oylanan ve milletvekillerinin çoğu tarafından onaylanan bir dizi yasa tasarılarıyla ülkede LGBT paçavraları yasaklanacak. Tasarılara göre ayrıca, eşcinsel olan kişiler evlat edinemeyecek ve kimlik belgelerinde cinsiyetlerini değiştiremeyecek. Eşcinsel evlilikleri teşvik eden kamuya açık miting, yürüyüş gibi çeşitli toplantılar yasaklanacak.

22:57 - 27/06/2024 Perşembe
IHA
Gürcistan Parlamentosu (Foto: Arşiv)
Gürcistan Parlamentosu (Foto: Arşiv)

Gürcistan Parlamentosu, “eşcinsel ilişkilerin propagandasının” ve “cinsiyet değiştirme ameliyatlarının” yasaklanması da dahil kapsamlı kısıtlamalar içeren bir dizi yasa tasarısına ilk onayı verdi.

Gürcistan Parlamentosunda bugün “eşcinsel ilişkilerin propagandasının” ve “cinsiyet değiştirme ameliyatlarının” yasaklanması da dahil kapsamlı kısıtlamalar içeren bir dizi yasa tasarısı bugün oylandı.

'Eşcinseller evlat edinemeyecek'

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından önerilen ve LGBT paçavrasının da kamusal alanda sergilenmesini de yasaklayacak olan tasarılar, milletvekillerin çoğunluğu tarafından onaylandı. Tasarılara göre, eşcinsel olan kişiler evlat edinemeyecek ve kimlik belgelerinde cinsiyetlerini değiştiremeyecek.

Eşcinsel evlilikleri teşvik eden kamuya açık miting, yürüyüş gibi çeşitli toplantılar yasaklanacak.

Eğitim sisteminde “LGBT propagandasına” izin verilmeyecek ve yayıncıların eşcinsel ilişkileri içeren mahrem sahneleri göstermesi yasaklanacak.

Tasarıların yasalaşması için 2 okumadan daha geçmesi gerekiyor.

"Tasarılar LGBT propagandasını kontrol altına almak için gerekli"

Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili yaptığı açıklamada, yasa tasarılarının ikinci ve üçüncü okumalarını 26 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin hemen öncesinde oylayacaklarını bildirmişti.

Papuashvili, “Tasarılar geleneksel ilişkileri değiştiren LGBT propagandasını kontrol altına almak için gerekli” ifadelerini kullanmıştı.



#Yasa Tasarısı
#LGBT
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#Gürcistan
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