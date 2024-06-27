Gürcistan'da LGBT dayatmasına geçit yok: Sapkınlığın önüne geçen yasa tasarıları parlamentoda onaylandı

Toplumu ifsad etme projeleriyle aile kurumunu ve çocukları tehdit eden LGBT terörü sözde “Onur Haftası” ile propagandasını artırarak zihinleri bulandırmaya çalışıyor. Büyük Aile Platformu (BAP) Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz da yaptığı açıklama ile LGBT Propagandası ve Dayatması tehlikesine dikkati çekti. Yangının Türkiye'nin kapısına dayandığını ifade eden Eryılmaz, pedofiliyi meşrulaştırma ve cinsiyetsizlik gibi sapkın ideolojilerinin zehirlerini çocuklara bulaştırmaya çalışan LGBT terörüne karşı çıkarak, "Çocuklarımızdan elinizi çekin.” dedi.