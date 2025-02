Hama bir toplu mezar: Binlerce sivil otellerin, hastanelerin, evlerin altına gömüldü

43 yıl önce Esed rejimi tarafından işlenen Hama katliamının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Rejim güçleri tarafından yapılan saldırılarda, 40 binden fazla sivil insan şehit edilmişti. Esed ve rejiminden kurtulan Suriye’de toplu mezarlar çıkmaya başladı. Hama şehir merkezinde bulunan Apamee Cham Palace Oteli'nin altında binlerce sivilin gömüldüğü toplu mezar tespit edilirken, hastanelerin, iş yerlerin ve evlerin altından toplu mezarlar çıkıyor. Yeni Şafak'a konuşan otel müdürü Ahmed Ş. “Sadece burada değil, Hama’da her yerde sayısını bilmediğimiz toplu mezarlar var. Ve bu toplu mezarlarda binlerce masun sivil yatıyor” dedi.

Hamalı Kerame Galip Elhuseyni, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından sanki yeniden doğduğunu dile getirerek, "8 Aralık bütün Suriyeliler için doğum günü" yorumunu paylaştı. Elhuseyni, Hama'da çok büyük katliamların işlendiğini söyleyerek sözleri şöyle devam etti. "Evlerimize zorla girip erkekleri ve çocukları alıyorlar ya hapsediyorlar ya da katlediyorlardı. Hama Katliamından önce her gün evlerimize teftişe gelirlerdi. Kuran okumak ve namaz kılmak yasaktı bunlara ek olarak İslami kitapları da okuyamaz hatta evimizde barındıramazdık. Evlerimizde bile ibadetlerimizi gizli gizli yapıyorduk. Çünkü bazı günler duvarlardan bizleri dinliyorlardı ve evleri basıp işkenceler ediyorlardı. 2 Şubat'ta Hama'ya birliklerini gönderdiklerinde ise toplu bir şekilde kıyıma başladılar. Kaçacak hiçbir yerimiz kalmamıştı bazıları kaçarken katledildi bazıları ise şehirden kaçmayı başardı. Ölüm, işkence, tutuklama her şey en korkunç haliyle yaşandı. Her yerde insan cesetleri vardı. Bizler sadece Müslüman olduğumuz ve özgürce yaşamak istediğimiz için yıllarca katledildik. İşte şimdi onca zulüm altında geçen yılların ardından özgürlüğe kavuşmak bütün Suriyelinin hayatında yaşayacağı en güzel duygu oldu. Bizler herkes gibi özgürce yaşamayı hak ediyoruz.