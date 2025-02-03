Hama bir toplu mezar: Binlerce sivil otellerin, hastanelerin, evlerin altına gömüldü

43 yıl önce Esed rejimi tarafından işlenen Hama katliamının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Rejim güçleri tarafından yapılan saldırılarda, 40 binden fazla sivil insan şehit edilmişti. Esed ve rejiminden kurtulan Suriye’de toplu mezarlar çıkmaya başladı. Hama şehir merkezinde bulunan Apamee Cham Palace Oteli'nin altında binlerce sivilin gömüldüğü toplu mezar tespit edilirken, hastanelerin, iş yerlerin ve evlerin altından toplu mezarlar çıkıyor. Yeni Şafak'a konuşan otel müdürü Ahmed Ş. “Sadece burada değil, Hama’da her yerde sayısını bilmediğimiz toplu mezarlar var. Ve bu toplu mezarlarda binlerce masun sivil yatıyor” dedi.

ESED REJİMİ KATLETTİ

Otelin bulunduğu bölgenin tamamen yerle bir edildiğini söyleyen Müdürü Ahmed Ş., “Zulümden ve baskıdan kurtulmak isteyen insanların, Hafız Esed'in işkenceleri ve katliamları sonucu susturuldu. Bu katliamdan sonra Hama halkı, adeta ölüm sessizliğine büründü. Esed rejimi, Hama halkının Müslüman Kardeşlere mensup bir halk olduğunu gerekçe göstererek tesettürlü kadınların zorla tesettürleri çıkartıldı, sakallı olan erkekler sakallarından yakıldı. Rejim, Sünnilere yönelik bir savaş başlatarak binlerce sivili katletti. Otelin bulunduğu kısım da katliamın olduğu zamanlarda tamamen yerle bir edilmişti. Taş taş üstünde bırakmayan rejim, aynı zamanda sivilleri de vahşice katletmiş ve katliamın yaptığı bölgeleri kazarak, öldürdükleri insanların cesetlerini toplu olarak buraya gömdü. Yerle bir edilen binaların altında binlerce insan enkaz altında kaldı. Otelin etrafında da çok sayıda toplu mezar olduğu ve içinde binlerce sivilin bulunduğunu biliyoruz” sözleriyle tanıklığını paylaştı.

İMKANLAR KISITLI

“Otel, katliamdan sonra inşa edildi ve otelin altında ve çevresinde sayısı belirlenemeyen binlerce masum insan bulunuyor. Suriye’deki ilk ayaklanmalar Hafız Esed döneminde Hama’da başladı. Hama Suriye’nin devrim sürecini 43 sene önce başlatan ilk kent oldu. Yaşanan katliamla birlikte binlerce sivil çeşitli yollarla Hama’yı terk ederek kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanan Ahmed Ş., "Bizim otelimizin altında olduğu gibi daha birçok otel, hastane ve evlerin altında da toplu mezarlar bulunuyor. Bu toplu mezarların araştırmaları yapılacak ancak bunun için imkanımız kısıtlı" dedi.

8 ARALIK DOĞUM GÜNÜMÜZ

Hamalı Kerame Galip Elhuseyni, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından sanki yeniden doğduğunu dile getirerek, "8 Aralık bütün Suriyeliler için doğum günü" yorumunu paylaştı. Elhuseyni, Hama'da çok büyük katliamların işlendiğini söyleyerek sözleri şöyle devam etti. "Evlerimize zorla girip erkekleri ve çocukları alıyorlar ya hapsediyorlar ya da katlediyorlardı. Hama Katliamından önce her gün evlerimize teftişe gelirlerdi. Kuran okumak ve namaz kılmak yasaktı bunlara ek olarak İslami kitapları da okuyamaz hatta evimizde barındıramazdık. Evlerimizde bile ibadetlerimizi gizli gizli yapıyorduk. Çünkü bazı günler duvarlardan bizleri dinliyorlardı ve evleri basıp işkenceler ediyorlardı. 2 Şubat'ta Hama'ya birliklerini gönderdiklerinde ise toplu bir şekilde kıyıma başladılar. Kaçacak hiçbir yerimiz kalmamıştı bazıları kaçarken katledildi bazıları ise şehirden kaçmayı başardı. Ölüm, işkence, tutuklama her şey en korkunç haliyle yaşandı. Her yerde insan cesetleri vardı. Bizler sadece Müslüman olduğumuz ve özgürce yaşamak istediğimiz için yıllarca katledildik. İşte şimdi onca zulüm altında geçen yılların ardından özgürlüğe kavuşmak bütün Suriyelinin hayatında yaşayacağı en güzel duygu oldu. Bizler herkes gibi özgürce yaşamayı hak ediyoruz.

ÇOK BEDEL ÖDEDİK

75 yaşındaki Hamalı Mahsin Huviye, “Hama Katliamını yaşadığımız zaman, katliamın şiddetinden dolayı eşim ve çocuklarımla birlikte Şam'a göç etmek zorunda kaldık. Göç yolculuğunda da çok büyük eziyet ve işkencelere maruz kaldık. Ailem ve Akrabalarımdan şehit olan ve yaralanan çok kişi oldu. Hiçbir şey konuşamıyorduk her şey yasak ve tam manasıyla açık hava hapishanesinde yaşıyor gibiydik. Korku kültürünü bize aşılayarak bizi koyunlar gibi gütmek istediler ama bunu kabul etmedik. Kabul etmediğimiz içinde Hama'da on binlerce insanı katlettiler, şehri tamamen yok ettiler. Göç ettiğimizde yollarda çok fazla cesetlerle karşılaştık. Sadece insanları değil, hayvanlarda telef olmuştu. Şehirde tek bir canlı kalmayana kadar soykırım yaptılar. Suriye'de herkes özgürlüğe kavuşmak için çok fazla bedel ödedi. Ancak biz biliyorduk ki her zalimin bir gün sonu gelecektir. Çok şükür Baas rejiminin ve içindeki katillerinde sonu geldi” sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.











