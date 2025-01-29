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Trump'tan İsrail'i panikleten Suriye kararı

Trump'tan İsrail'i panikleten Suriye kararı

00:3729/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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İsrail basını, Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'den çekebileceğini yazdı.
İsrail basını, Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'den çekebileceğini yazdı.

Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekmeyeceğini birçok kez dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kararından çark etti. İsrail basınında yer alan haberde, Trump'ın askerleri geri çekme niyetinde olduğu ve bunu Tel Aviv yönetimine bildirdiği ifade edildi. Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

"Trump, Tel Aviv'e bildirdi"

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde,
Beyaz Saray
'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin
Suriye
'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin
Tel Aviv
'e mesaj ilettiği belirtildi.
Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının
İsrail yönetimi
ne bildirildiği ileri sürüldü.

İsrail panikte

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü
PKK/YPG
'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.



#Donald Trump
#ABD
#israil
#Suriye
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG

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