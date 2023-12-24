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Dünya

Hamas Hristiyanların Noel kutlamama kararını memnuniyetle karşıladı: Bu onurlu duruşu takdir ediyoruz

Hamas, Filistin'deki Hristiyanların, terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırıları nedeniyle yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak, sadece dini ritüellerle girme kararı almasını memnuniyetle karşıladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, ''Filistinli Hristiyanların onurlu duruşunu takdir ediyoruz'' ifadelerine yer verildi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
22:23 - 24/12/2023 Pazar
AA
Gazze'deki Hristiyanlar, nüfusun küçük bir yüzdesini temsil ediyor. Abluka altındaki Gazze'nin kıyı yerleşim bölgesinde yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor.
Gazze'deki Hristiyanlar, nüfusun küçük bir yüzdesini temsil ediyor. Abluka altındaki Gazze'nin kıyı yerleşim bölgesinde yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor.

Filistin'deki Hristiyanların bu yıl işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan katliam saldırılarının devam ettiği zamana denk gelen Noel'i kutlamama kararı alması hakkında sosyal medya platformu Telegram'dan açıklama yapan Hamas, ''Bu yılki kutlamaları sadece dini ritüellerle sınırlı tutup, siyonistlerin saldırılarına maruz kalan Gazze halkının yanında duran Filistinli Hristiyanların onurlu duruşunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamada, Hristiyanların Noel'i kutlamama kararının, Filistin halkının Müslüman-Hıristiyan tüm unsurlarının, kimliğini ve kutsal değerlerini koruma ve topraklarına bağlılık konusunda birlik olduğunun açık bir göstergesi olduğuna işaret edildi.


Kutlamaların iptal edilmesi


Filistin topraklarındaki Hristiyan topluluklar, birkaç gün önce, Hristiyan kiliselerinin başkanlarından gelen bir dayanışma mesajıyla, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Noel ağacının aydınlatılması da dahil tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kiliselerden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna'nın da aralarında bulunduğu Hristiyan kiliselerinin başkanları, bayramın dini boyutlarını koruyarak, devam eden saldırılar nedeniyle Noel'in festivaller, kutlamalar ve Noel ağacının süslenmesi ve ışıklandırılması dahil yalnızca şenlikli yönlerini iptal etmeye karar verdi.


#Filistin
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41 dakika önce
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