Hamas Hristiyanların Noel kutlamama kararını memnuniyetle karşıladı: Bu onurlu duruşu takdir ediyoruz

ABD merkezli New York Times gazetesi, 'Hamas'ın Türkiye'de yer alan bir şirket üzerinden finansal gelir elde ettiğini' öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu haberin Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içerdiğini ve gerçekleri çarpıttığını duyurdu. Finansal sistemin suistimal edilmediğinin tespit edildiğini vurgulayan Bakanlık, "Türk yetkililer bu bulguları ABD'li mevkidaşlarıyla ve son Ankara ziyaretleri esnasında ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson ve ekibiyle ile de paylaşmış ve bu bulguların aksini gösteren bir kanıtla karşılaşmamıştır." açıklamasında bulundu.