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Dünya

Hamas 'kara harekatını püskürttük' deyip duyurdu: Şafak saatleriyle dünya kahramanlık destanının etkilerini görecek

İşgalci İsrail, havanın kararmasıyla birlikte Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'deki iletişim ağı tamamen kesilirken İsrail ordusunun da kara harekatına başladığı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdiği ifade edildi. Katar merkezli Al Jazeera yayınına bağlanan Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in bozguna uğradığı için kara harekatına başladığını açıklayamadığını söyledi. Kara harekatı girişimini püskürttüklerini belirten Hamdan, "Şafak saatleriyle birlikte dünya, direnişçilerin mücadele ettiği kahramanlık destanının etkilerini görecek." dedi.

Hüseyin Berk
00:44 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:38 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in başarısız olduğu için kara harekatını dünyaya açıklayamadığını söyledi.

Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in başarısız olduğu için kara harekatını dünyaya açıklayamadığını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

"Kara harekatına başlandı" iddiası

Yerel kaynakların iddiasına göre; İsrail ordusu kara harekatına başladı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdi.

Hamas: Şafak saatleriyle birlikte dünya kahramanlık destanının etkilerini görecek

Konuya ilişkin Katar merkezli Al Jazeera yayınına bağlanan Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in bozguna uğradığı için kara harekatına başladığını açıklayamadığını söyledi.

"İsrail, başarısız olduğunda kendini utanç verici bir duruma sokmamak için bu operasyonun planlı bir kara operasyonu olmadığını söylüyor."
diyen Hamdan,
"Şafak saatleriyle birlikte dünya, direnişçilerin mücadele ettiği kahramanlık destanının etkilerini görecek."
dedi.

Saldırılar Al Jazeera ekranında: Çok şiddetli ve ürkütücü

Bölgeden bilgi akışı neredeyse yok denecek kadar az olsa da Al Jazeera bölgeden yaptığı yayına yansıyan görüntüler, bombardımanın ne denli yoğun olduğunu gösteriyor.

Canlı yayında gelişmeleri aktaran El Cezire muhabiri, katliamı
"Çok şiddetli ve ürkütücü patlamalar yaşanıyor."
sözleriyle anlattı.

İsrail kanalı: Askerlerimizin hayatlarıyla oynadılar

İsrail kanalı Kanal 14, ise işgalcilerin kara harekatında ağır yara aldığını duyurdu.
"Bu gece ordumuz için hayal kırıklığı.
" denilen haberde,
"Askerlerimizin hayatları ile kumar oynadılar"
denildi.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Hamas
#Usame Hamdan
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