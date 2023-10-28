Hamas 'kara harekatını püskürttük' deyip duyurdu: Şafak saatleriyle dünya kahramanlık destanının etkilerini görecek

Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in başarısız olduğu için kara harekatını dünyaya açıklayamadığını söyledi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
"Kara harekatına başlandı" iddiası
Yerel kaynakların iddiasına göre; İsrail ordusu kara harekatına başladı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdi.
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Konuya ilişkin Katar merkezli Al Jazeera yayınına bağlanan Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in bozguna uğradığı için kara harekatına başladığını açıklayamadığını söyledi.
Saldırılar Al Jazeera ekranında: Çok şiddetli ve ürkütücü
Bölgeden bilgi akışı neredeyse yok denecek kadar az olsa da Al Jazeera bölgeden yaptığı yayına yansıyan görüntüler, bombardımanın ne denli yoğun olduğunu gösteriyor.