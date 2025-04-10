Hamas'a destek verdiği için davalık olan Filistinli işadamı Harvard yönetiminden ayrıldı

Gazze'deki Hamas tünellerini inşa etmekle suçlanan Filistinli iş adamı Bashar Masri Harvard Üniversitesi Kennedy Hükümet Okulu Dekan Konseyi'ndeki görevini bıraktı.
ABD'de yaşayan Filistin kökenli milyarder iş adamı Bashar Masri'nin, Hamas'a destek suçlamasıyla hakkında açılan davadan sonra Harvard Üniversitesi yönetimindeki görevinden istifa ettiği belirtildi.
İsrailliler, Masri hakkında “Hamas'a yardım ve destek vermek" suçlamasıyla 7 Nisan'da Washington DC'de dava açmıştı.
Dava dilekçesinde, Masri'nin Gazze'deki Hamas tünellerini inşa etmekle suçlanıyor.
Masri ise suçlamaları reddetmiş, kendisinin veya herhangi bir kuruluşunun yasa dışı bir faaliyete karışmadığını savunmuştu.
ABD medyasında ayrıca, Masri'nin Trump yönetiminde ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'e Gazze'nin geleceği konusunda çok fazla öne çıkmadan danışmanlık yaptığı iddia ediliyor.