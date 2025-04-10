Hamas'a destek verdiği için davalık olan Filistinli işadamı Harvard yönetiminden ayrıldı

“Sayın Masri, Dekan Konseyi'nden istifa etti. Dava, yasal süreçle incelenmesi ve ele alınması gereken ciddi iddiaları gündeme getiriyor."

“Sayın Masri, Dekan Konseyi'nden istifa etti. Dava, yasal süreçle incelenmesi ve ele alınması gereken ciddi iddiaları gündeme getiriyor."

Masri ise suçlamaları reddetmiş, kendisinin veya herhangi bir kuruluşunun yasa dışı bir faaliyete karışmadığını savunmuştu.