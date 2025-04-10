Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
İsrail ordusu Gazze kenti merkezinde Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.
İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yer alan eş-Şakuş bölgesinde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze kentini Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu'l Avn" ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralananlar oldu.
İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde Umm Habibe Camisi ve Bisiklet Pazarı yakınında Filistinlilerin evlerini bombaladı.
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