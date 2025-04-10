Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

15:3710/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
İsrail ordusu Gazze kenti merkezinde Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.
İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yer alan eş-Şakuş bölgesinde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentini Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu'l Avn" ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde Umm Habibe Camisi ve Bisiklet Pazarı yakınında Filistinlilerin evlerini bombaladı.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği personeli promosyon miktarları belli oldu: Tek seferde 100 bin lira verilecek