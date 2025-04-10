Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,

Gazze'de can kaybı 50 bin 886'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze kentini Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu'l Avn" ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralananlar oldu.