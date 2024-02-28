Havacılık tutkusu bunu da yaptırdı: Evine 130 bin sterlinlik Boeing 737 simülatörü kurdu

İngiltere'de havacılık tutkunu 43 yaşındaki Alberto Paduanelli, 3,5 yılda 130 bin sterlin harcayarak evinin garajını gerçeği aratmayan bir Boeing 737 simülatörüne dönüştürdü. Havacılık tutkununun hayalini gerçekleştirmesi 3,5 yılını aldı.
İngiltere'nin Hampshire bölgesine bağlı Sherfield-On-Loddon'da tıbbi cihaz denetmeni olan Alberto Paduanelli, evinin garajını Boeing 737-800 kokpitine çevirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Havacılık tutkununun hayalini gerçekleştirmesi 3,5 yılını aldı. Gerçek ve canlı haritaların yanı sıra güncel hava durumu bilgilerinin yer aldığı uçuş simülatörü, British Airways ve Ryanair pilotlarının da ilgisini çekti. İngiliz medyasına röportaj veren Paduanelli, “British Airways pilotu simülatörün beklentilerini aştığını söyledi. Hatta bana simülatörümün gerçek bir uçaktan daha fazla modüle sahip olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Korona virüs salgınında toplam 130 bin sterlin harcayan Paduanelli, gerçeğini aratmayan uçuş simülatörüyle kendisi gibi havacılık tutkunlarına da dört bir yanındaki havalimanlarına uçmak için simülatörü kullanma fırsatı sunmaya başladı.